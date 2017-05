WoW Legion – Buff der Fähigkeit „Einigkeit der Legionsrichter“

Mit der Überarbeitung der Artefaktwaffe, erhielten diese neue Talente. Das wohl erstrebenswerteste war dabei das Talent „Einigkeit der Legionsrichter“ welches mit dem finalen 52. Trait freigeschaltet werden konnte. Mit diesem Trait haben die Klassenfähigkeiten die Chance „Einigkeit der Legionsrichter“ auszulösen und dadurch den jeweiligen Klassenprimärwert für 10 Sekunden um 2.000 zu erhöhen. Um genau diese Erhöhung des Primärwertes um 2.000 geht es nun, denn Blizzard hat beschlossen diesen Wert mit einem Hotfix anzuheben. Statt 2.000 Punkte des Primärwertes erhaltet ihr durch den Proc nun satte 4.000 Punkte Intelligenz, Stärke oder Beweglichkeit. Tanks erhalten Vielseitigkeit. Natürlich endet die Waffe nicht beim 52. Trait, daher erhaltet ihr mit jedem weiteren Trait den ihr in das Talent investiert nochmal 300 Punkte auf euren Primärwert (vor dem Hotfix 200). Nur im PvP bleibt der Hauptwert von 2.000 bestehen, dort wurde jeder weitere Trait Bonus sogar von 200 auf 150 reduziert.

Hier der Blizzard Tweet zum Hotfix:

Hotfix now live: Concordance of the Legionfall grants 4000 Strength, Agility, Intellect, or Versatility + 300 per rank in non-PvP situations

— WarcraftDevs (@WarcraftDevs) May 24, 2017