Pokémon: Karpador Jump – Neues Pokémon-Mobile-Game veröffentlicht

Nach dem weltweiten Erfolg von Pokémon GO gibt es nun ein neues Mobile Game aus der Welt der kleinen Taschenmonster. In Karpador Jump dreht sich alles um den nutzlosesten Fisch aller Zeiten, Karpador. Dass Es jedoch sehr hoch springen kann, wurde jedoch sehr oft in seinen Pokédex-Einträgen erwähnt, und dieses Talent konnte er auch bereits in Pokémon Stadium unter Beweis stellen. Ein Trailer zeigt, was Karpador-Trainer zu erwarten haben.

Züchte einen Sprung-Champion heran

In Karpador Jump angelt ihr euch zunächst euer perfektes Karpador. Dabei gibt es verschiedene Farbmuster, die ihr erhalten könnt. Ihr trainiert euer Pokémon an Sandsäcken, dekoriert euer Karpador-Aquarium und tretet in Sprungwettkämpfen gegen andere Trainer an. Karpador Jump ist im AppStore und im Google PlayStore kostenlos erhältlich.

Quelle: Offizieller Pokémon Youtube Kanal (Youtube)