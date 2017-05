Overwatch – Spielt es am kommenden Wochenende kostenlos

Wie wir bereits zu Genüge auf unserer Seite berichtet haben, feiert Overwatch derzeit sein 1jähriges Jubiläum. Und Blizzard weiß, wie man das bestens promoten kann. Das Jubiläumsevent ist in vollem Gange, da bietet Blizzard ein kostenloses Wochenende an, an dem ihr das Spiel testen könnt. Solltet ihr euch also bisher noch nicht entschieden haben, Overwatch zu spielen, könnt ihr euch am kommenden Wochenende ein Bild von dem Shooter machen.

Overwatch kostenlos auf PC, PS4 und Xbox One zocken

Das kostenlose Wochenende läuft vom 26. Mai, 20:00 Uhr, bis zum 30. Mai, 8:59 Uhr. Ladet euch das Spiel auf euer jeweiliges System runter und ihr könnt das ganze Wochenende spielen, bis der Arzt kommt. Hier eine detaillierte Anleitung zur Installation:

FÜR WINDOWS-PC:

Schritt 1: Ladet die Blizzard Desktop App herunter, wenn ihr das noch nicht getan habt, und startet sie.

Schritt 2: Erstellt einen KOSTENLOSEN Blizzard-Account oder meldet euch mit eurem bestehenden Account an.

Schritt 3: Klickt auf das Overwatch-Symbol auf der linken Seite der Blizzard Desktop App.

Schritt 4: Wählt eure Region aus dem Menü und klickt auf „Installieren“, um mit dem Installationsvorgang zu beginnen.

Schritt 5: Sobald das Spiel installiert ist, könnt ihr auf „Spielen“ klicken, um loszulegen!

FÜR PLAYSTATION 4:

Schritt 1: Schaltet eure PlayStation 4 ein und meldet euch mit eurem bevorzugten Benutzerkonto an.

Schritt 2: Öffnet den PlayStation Store und wählt aus der oberen Menüleiste „Suchen“ aus.

Schritt 3: Gebt in der Suchleiste den Suchbegriff „Overwatch“ ein.

Schritt 4: Wählt „Overwatch-Gratiswochenende“ aus den Ergebnissen aus und danach „Herunterladen“.

Schritt 5: Sobald der Download und der Installationsprozess abgeschlossen sind, könnt ihr auf „Start“ klicken, um loszulegen!

FÜR XBOX ONE:

Schritt 1: Schaltet eure Xbox One ein und meldet euch mit eurem Account bei Xbox Live an.

Schritt 2: Öffnet den Xbox Store und wählt dort „Suchen“ aus.

Schritt 3: Gebt in der Suchleiste den Suchbegriff „Overwatch“ ein.

Schritt 4: Wählt „Overwatch Origins Edition“ aus den Suchergebnissen und dann „Gratiswochenende“.

Schritt 5: Sobald der Download und der Installationsprozess abgeschlossen sind, könnt ihr auf „Starten“ klicken, um loszulegen!