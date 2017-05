Mario + Rabbids: Kingdom Battle – Erste Bilder und Infos geleaked

Laut den Kollegen von NintendoWorldReport arbeiten Ubisoft und Milan momentan an dem Crossover-Titel Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Das Strategie-RPG wird vermutlich auf der E3 2017 angekündigt werden und im Sommer diesen Jahres für die Nintendo Switch erscheinen. Nun sind zu diesem Titel diverse Bilder und Informationen aufgetaucht.

Rundenbasiertes Strategie-RPG kommt im August

Bei dem Spiel handelt es sich um einen Titel mit rundenbasierten Kämpfen, der den Fokus auf das Erkunden von Welten legt. Dabei soll der Anteil an Kämpfen bei 65% liegen, das Erforschen soll dementsprechend 35% ausmachen. Insgesamt sollen vier verrückte Mario-Welten im Spiel enthalten sein, die diverse Anspielungen auf das Franchise beinhalten sollen. In den taktischen Kämpfen kommen Waffen zum Einsatz, so sollen Mario und seine Freunde das erste Mal Schusswaffen in den Händen halten.

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle soll es acht spielbare Charaktere geben: Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Yoshi und ergänzend dazu Rabbids, die in den Kostümen der jeweils genannten Charakteren stecken. Dabei könnt ihr euch in Zweier-Teams im Koop-Modus durch die Welten schlagen. Der Inhalt umfasst 20 Stunden und nutzt die Snowdrop-Engine von Ubisoft.

Laut einer der Grafiken soll das Spiel im August 2017 erscheinen. Eine offizielle Bestätigung des Spieles bleibt noch aus, wir werden euch auf dem Laufenden halten.

Quelle: NintendoWorldReport