Far Cry 5 – Coverart enthüllt

Endlich wieder Far Cry! Das werden sich die Fans der Open World-Shooterreihe seit Ankündigung des 5. Teils gedacht haben. Bis auf einige Teaservideos sind ja bislang noch nicht so viele Infos über Far Cry 5 durchgesicktert. Jetzt aber gibt es zumindest das offizielle Artwork für das Cover, aus welchem sich bestimmt wieder eine Menge Details rauslesen lassen.

Antagonist erneut im Zentrum

Wie schon Vas bei Far Cry 3 und Pagan Min in Far Cry 4 scheint auch bei Far Cry 5 der Antagonist im Zentrum des Covers zu stehen. Zu sehen ist ein Mann mit gelber Sonnenbrille, umgeben von einigen anderen Personen. Auf dem Tisch eine Amerika-Flagge, im Hintergrund eine Kirche, im Vordergrund ein Mann mit dem Wort „Sünder“ auf den Rücken tattoowiert. Es ist wohl ein kleiner Vorgeschmack, was am Ende in Far Cry 5 auf uns warten wird.

Quelle: allgamesdelta