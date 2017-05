Cars 3: Driven to Win – Neuer Gameplay-Trailer enthüllt

Warner Bros. hat heute einen detaillierteren Einblick in das actiongeladene Gameplay von Cars 3: Driven to Win, dem neuen Rennspiel inspiriert von Disney Pixars Cars 3, veröffentlicht. Der ausführliche Gameplay-Trailer zeigt unsere geliebten Charaktere wie Lightning McQueen und Cruz Ramirez und neue rivalisierende Rennfahrer wie Jackson Storm dabei, wie sie um den Titel des ultimativen Champions kämpfen.

Der Gameplay Trailer betont die riesige Auswahl an Rennen in Cars 3: Driven to Win, darunter:

6 Spannende Spielmodi:

Rennen: Spieler können auf der Rennstrecke gegen Lightning McQueen und die Gang antreten, und für die ultimative Herausforderung einen Gang höher schalten.

Stunt-Show: Spieler können über Rampen rasen, um während des Sprungs so viele Tricks wie möglich auszuführen, bevor die Zeit abläuft, und Punkte für erfolgreich durchgeführte Tricks und sichere Landungen zu sammeln.

Beste Rundenzeit: Spieler können versuchen, ihre persönliche Bestzeit zu schlagen und einen neuen Rekord aufzustellen.

Spielplatz: Ein Bereich, in dem Spieler Rennen fahren, Stunts ausführen und Herausforderungen abschließen oder einfach nur zum Spaß in ihrem eigenen Tempo herumfahren können. Es gibt keine Regeln!

K.O.-Wettkampf: Sammle und verwende eine Auswahl von Power-Ups, um so viele Crashkarts wie möglich auszuschalten. Wenn die Zeit abläuft, gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.

Kampfrennen: Spieler können Power-Ups sammeln und einsetzen, und ihre Autos in Rennen gegen Familie und Freunde auf die Probe stellen, um der ultimative Champion zu werden.

4 Meisterrennen-Events gegen Hook, Miss Fritter, Chick Hicks und Jackson Storm

Cars 3: Driven to Win erscheint am 28. September für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch und Wii U.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment