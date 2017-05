Overwatch – Wir erkunden das Jubiläumsevent

Es ist soweit: Overwatch wird 1 Jahr alt und dies wird von Blizzard gebührend mit einem Event gefeiert. Wie immer gibt es Event-Lootboxen, in denen sich dieses mal etliche legendäre Skins und Tanz-Emotes für unsere Helden befinden. Doch das ist längst nicht alles. Gleich drei neue Arenen-Maps gibt es zu erkunden, und zwar im Arcade in den 1VS1 und 3VS3-Matches. Diese sind jedoch nicht so geblieben, wie wir sie kennen.

Neue Namen, neue Regeln

Die kleinsten Spielmodi in der Overwatch-Arcade haben neue Namen erhalten. 1VS1 ist jetzt das „Limitierte Duell“, in dem sich jeder Spieler aus drei vorgegebenen Helden einen für die nächste Runde aussucht. Der 3VS3-Modus heißt nun „Endgültige Eliminierung“. Das Gewinnerteam einer Runde darf die Helden, mit denen er diese Runde für sich entschieden hat, für den Rest des Matches nicht mehr verwenden. Alles in allem recht nette und interessante Änderungen, die ich für euch mal genauer unter die Lupe genommen habe. Schaut euch mal das Video an und verratet uns, was ihr von dem Overwatch Jubiläumsevent haltet.