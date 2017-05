Battlefield 1 – Spielbare Soldatinnen werden eingeführt

Nachdem vor einigen Monaten mit „They Shall not Pass“ der erste DLC für EA’s 1.WK Shooter Batllefield 1 erschienen ist, warten die Fans sehnlichst auf den nächsten. Die Enthüllung des „In the Name Of The Tsar“ wird am 10. Juni erfolgen. Doch einige Inhalte hat EA jetzt schon bekannt gegeben. Eine davon ist, dass mit dem DLC neben den männlichen Soldaten auch weibliche spielbar werden. Dies geht zumindest aus einem Bild hervor, welches DICE und EA veröffentlicht haben. Dieses ist im selben Stil gehalten wie die Ankündigungsbilder des Hauptspiels und des ersten DLC. Bis auf die Ausnahme, dass anstatt einem Soldat eine Soldatin zu sehen ist. Diese soll Mitglied des 1. russischen Todes-Batailion sein, welches auf historischen Fakten basiert. Weitere Infos zum DLC wird es auf der E3 geben.

Quelle: battlefield.com