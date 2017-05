The Silver Case – Kostenlose Kapitel für PC

Grasshopper Manufacture kündigte für The Silver Case zwei neue, ursprünglich nur in der PlayStation-4-Version enthaltene Kapitel nun auch für PC an. Am 30. Mai 2017 sollen diese im Rahmen eines kostenlosen Updates beigefügt werden. Die Kapitel heißen „Whiteout Prologue“ und „Yami“. „Whiteout Prologue“ ist wie der Name schon sagt ein kurzer Prolog, der Jahre nach The Silver Case spielt und es so mit dem Nachfolgetitel The 25th Ward: The Silver Case verbindet. „Yami“ hingegen spielt einige Monate nach dem letzten Kapitel des Hauptspiels. Mit dem Update kommen auch neue Achievements sowie einige grafische Anpassungen.

Quelle: Gematsu