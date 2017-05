Uncharted – Hauptdarsteller für die Verfilmung gefunden

Eine Verfilmung der Uncharted Videospiele ist in Hollywood schon seit Jahren ein Thema. Eine der wichtigsten Kernfrage war, wer spielt die Hauptrolle des Nathan Drake. Ein Name der in den Gerüchten stets fiel war Mark Wahlberg. Doch nun scheint ein anderer Schauspieler die Rolle ergattert zu haben. Denn laut einem Bericht von Deadline, soll kein geringerer als Tom Holland den charismatischen Held mimen. Tom Holland ist vor allem durch seine Darstellung von Spiderman in „Captain America: Civil War“ und den kommenden „Spiderman: Homecoming“ bekannt. Bei diesem soll er den Verantwortlichen von Sony sosehr begeistert haben, dass er letztendlich die begehrte Rolle bekam. Die kommende Verfilmung soll dabei ein Prequel zur beliebten Spielereihe werden. Bei diesen soll unter anderem das Aufeinandertreffen von Nathan und Sully thematisiert werden. Diese Szene kennen Fans vor allem aus einer Flashbackszene aus Uncharted 3. Welcher Schauspieler Sully verkörpert und wann der Film erscheint, ist bislang jedoch unbekannt.

Quelle: deadline.com