Mit den Worten „Welcome to Hope County, Montana“ veröffentlichte Ubisoft heute vier erste kleine Teaser zum kommenden Far Cry. Der fünfte Teil der Hauptreihe soll am Freitag, 26. Mai 2017, offiziell vorgestellt werden. Wir wollen euch die ersten vier Teaser natürlich nicht vorenthalten.

Quelle: Ubisoft