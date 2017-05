Dragon Quest XI – Live-Stream zum „Countdown Carnival“

Im Rahmen mehrerer lokaler Events hat Square Enix für den 27. und 28. Mai einen Live Stream für den „Countdown Carnival“ zu Dragon Quest XI angekündigt. In der Abeno Q’s Mall in Japan soll das RPG anspielbar sein und dabei live gestreamt werden. Das ganze soll um 13 Uhr japanischer Zeit bei YouTube und Niconico zu sehen sein. Game-Designer und Szenario-Writer Yuji Horii sowie Producer Yosuke Saito werden dabei auch über „zahlreiche neue Details“ zu dem am 29. Juli in Japan für Nintendo 3DS und PlayStation 4 Spiel sprechen. Die Nintendo Switch Version wird erst später erscheinen, wann genau ist jedoch nicht bekannt.

Quelle: Gematsu