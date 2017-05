The Surge – Accolades Trailer veröffentlicht

Focus Home Interactive und Entwickler Deck13 veröffentlichen einen neuen Trailer zum, in der internationalen Fachpresse, hochgelobten The Surge. Das SciFi-Action-Rollenspiel ist für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel erhältlich.

Neuer Trailer zu The Surge

Der mysteriöse CREO-Komplex ist für Spieler, die von dem dynamischen Kampfsystem und der Charakterentwicklung begeistert sind, ein Zuhause geworden – und jeden Tag kommen neue CREO-Mitarbeiter dazu. Entwickler Deck13 geben schon bald eine Übersicht der kommenden Inhalte für The Surge bekannt.

Quelle: Focus Home Interactive