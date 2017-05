The 25th Ward – Remaster zum The Silver Case Sequel kommt

The Silver Case von Suda51 bekam ja erst eine Rückkehr auf aktuelle Plattformen gewährt, da wird auch schon Nachschub versprochen. Grasshopper macht sich daran The 25th Ward auf aktuelle Hardware zu bringen.

Suda51’s Adventure Roman wird definitiv weitergeführt, denn Grasshopper wird das Sequel zu The Silver Case als Remaster herausbringen. Via Twitter bestätigte man, dass die Produktion angelaufen sei. Ein Release Datum gibt es bisher noch nicht.

The 25th Ward: The Silver Case is officially going into production!! pic.twitter.com/Z0IUjZSLno

— Grasshopper (@Grasshopper_EN) 20. Mai 2017