SpellForce 3 – Closed Beta-Phase gestartet

Publisher THQ Nordic und das Entwicklerteam von Grimlore Games haben die erste Multiplayer-Beta-Phase für das Strategie-RPG-Spiel SpellForce 3 gestartet. Diese wird mehrere Wochen laufen und soll laufend mit neuen Updates versorgt werden.

Bei der Testphase geht es darum, die Balance des Spieles zu optimieren und einige Knackpunkte zu analysieren. Es sollen zum Beispiel die Stärke der menschlichen Scharfschützen und die Kosten der orkischen Marodeure analysiert werden. Mit der Zeit sollen zudem weitere Features in das Spiel eingebaut werden. Zu Beginn der Closed Beta stehen euch nur Menschen als Fraktion zur Verfügung, später könnt ihr zunächst mit Orks, dann mit Elfen spielen. Ab dem 16. Juni ist es dann möglich, in 2-gegen-2-Kämpfen zu spielen, in der Woche darauf sogar in 3-gegen-3-Kämpfen. Gegen Ende der Beta-Phase könnt ihr dann eine Karte aus der 30 Stunden langen Einzelspielerkampagne testen.

„Mithilfe der Spielerreaktionen werden die Ergebnisse der Multiplayer-Beta diese und andere Fragen beantworten und dabei helfen, das Spiel noch besser zu machen, bevor es Ende diesen Jahres auf den Markt kommt“.

Der Zeitplan der Updates für die Closed Beta von SpellForce 3

19. Mai: Menschen, 1-gegen-1

26. Mai: Orks, 1-gegen-1

02. Juni: Elfen, 1-gegen-1

09. Juni: alle drei Fraktionen in 1-gegen-1-Kämpfe

16. Juni: alle drei Fraktionen in 2-gegen-2-Kämpfe

23. Juni: alle drei Fraktionen in 3-gegen-3-Kämpfe

30. Juni: eine Karte aus der Einzelspielerkampagne in der Beta spielbar

Falls ihr euch unter dem Spiel noch nicht viel vorstellen könnt, dürfte euch folgender Trailer als kleiner Einstieg in das Spiel dienen:

Folgende Features verspricht der Hersteller

Echtzeitstrategie-/Rollenspiel-Mix: Einzigartiges Gameplay, das die Genres Echtzeitstrategie und Top-down-Rollenspiel miteinander verbindet.

Erstellen und anpassen: Erschaffe deine eigene Gruppe von Helden und wähle aus einer Vielzahl verschiedener Kombinationen mit unterschiedlichen Fähigkeitsstrukturen.

Stärke und befehlige deine Armee: Bereite deine Truppen vor und bestreite die größte aller Schlachten. Du kannst außerdem zahlreiche strategische Aspekte ausnutzen (zB das Terrain, Truppenformationen, Sichtbarkeit, Erkundung etc.), die Sunzi stolz machen würden.

Epische Geschichte: Erlebe eine tiefgründige und anspruchsvolle Handlung, die letztendlich zu den Ereignissen führt, die das Konvokationsritual herbeiführen und dadurch die ganze Welt verändern.

Umfangreiches Universum und eine Menge Beute: Erkunde die Welt von Eo, decke Intrigen und Geheimnisse auf und sammle jede Menge Beute für deinen Helden.

Komplexe Einzelspielerkampagne: Über 30 Stunden Spielzeit – sogar noch mehr, wenn du alles entdecken kannst, was Grimlore Games in die Spielwelt eingebaut hat.

Mehrspieler: Starke Multiplayerkomponente mit verschiedenen Modi – kämpfe gegen bis zu fünf andere Spieler oder meistere die Einzelspielerkampagne im Koop-Modus gemeinsam mit einem Freund.

Ein konkreter Termin für SpellForce 3 steht noch nicht fest, allerdings wurde der Zeitraum auf das dritte Quartal 2017 eingegrenzt.

