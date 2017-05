Overwatch- Artwork-Books und Comics ab Oktober 2017

Jetzt dürften Sammler und Fans hellhörig werden, den Blizzard hat bekannt gegeben dass im Spätherbst diesen Jahres neue Artwork-Books und Comics zu Overwatch erscheinen werden. Das erste Buch ist eine Art Making-of zum Spiel und soll den Titel „The Art of Overwatch“ tragen. Es wird umdie 368 Seiten haben und teils unveröffentlichtes Material enthalten, welches zusätzlich noch mit Kommentaren der Entwickler versehen ist.. Der Preis für die gebundene Ausgabe soll nach aktuellem Stand auf Amazon bei 37,62 € liegen. Für Sammler denen das noch nicht genug ist, gibt es noch eine Limited Edition mit zusätzlichen drei Artwork-Drucken, hier ist bisher noch kein Preis bekannt. Das nächste Buch Overwatch: „Anthology Volume 1“ und hier lässt der Name auf Nachfolger hoffen. Dieses Buch erscheint laut Amazon am 10. Oktober 2017 und soll 16,45 € kosten. Es wird alle bisherigen Overwatch Comics enthalten, welche bisher nur Online zu bestaunen sind.

Quelle: neogaf.com