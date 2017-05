Nintendo Switch – Bandai Namco grenzt Release für ein Spiel ein

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Bandai Namco noch in diesem Finanzjahr Spiele wie Dragon Ball Xenoverse 2, die Tales of Reihe und Taiko Drum Master für die Nintendo Switch umsetzen möchte. Nun wurde durch einen offiziellen Post auf Twittervon Bandai Namco verraten, wann zumindest eines der Spiele seinen Weg auf die Switch finden sollen.

Dragon Ball #Xenoverse2 arrives on #Switch in Fall 2017! Features: Ad-hoc play, motion controls, 2P battle on 1 system w/ 1 joy con each. pic.twitter.com/WzxlKVAsbK — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) May 20, 2017

Dragon Ball Xenoverse 2 erscheint noch in diesem Jahr

Laut dem Twitter-Post soll das Spiel in Nordamerika noch in diesem Herbst erscheinen. Das gleiche gilt wohl auch für die europäischen Gefilden, sodass wir noch in diesem Jahr mit dem Anime-Prügler auf der Switch vorlieb nehmen können. Neue Features sind zudem, dass zwei Spieler mit jeweils einem Joy Con an einer Konsole spielen können, der die Bewegungssteuerung unterstützt.

Quelle: Bandai Namco US (via Twitter)