Etrian Mystery Dungeon 2 – Die ersten Trailer zeigen das Spiel

Bereits einige Spiele der von Spike Chunsoft entwickelten Etrian-Reihe haben es in den Westen geschafft, trotzdem sind die Spiele hier eher unbekannt. Bereits am 10 September 2015 hat es Etrian Mystery Dungeon für den Nintendo 3DS in den europäischen Handel geschafft, nun könnte der zweite Ableger folgen.

Bislang kein europäischer Release

Denn der für Japan angekündigte zweite Teil hat nun auf dem offiziellen Kanal von Publisher Atlus zwei neue Trailer spendiert bekommen, die euch das Spiel näher bringen sollen. In Etrian Mystery Dungeon 2 müsst ihr Dungeons erkunden, die sich bei jedem Betreten zufällig neu generieren. Ihr müsst dabei von Ebene zu Ebene über Treppen gelangen. Auf dem Weg entdeckt ihr neben nützlichen Items auch störende Gegner. Dabei stehen euch zum Kämpfen verschiedene Klassen wie Piraten, Farmer und Alchemisten zu Verfügung.

In Japan erscheint Etrian Mystery Dungeon 2 am 31. August 2017 für den Nintendo 3DS, wann das Spiel den Weg nach Europa finden wird, ist bislang unklar. Auch, ob die in Japan erhältliche 10th Anniversary-Box bei uns erscheinen wird, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

