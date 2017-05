Overwatch – Spielt es vom 26. – 29. Mai kostenlos

Alle Spieler die bisher noch nicht mit einem der Overwatch Helden in die Schlacht gezogen sind, haben nun vom 26.-29. Mai die Möglichkeit dies nachzuholen und Overwtach in diesem Zeitraum in all seinen Zügen auf PC, Playstation 4 oder Xbox One kostenlos zu testen. An dem Gratiswochenende stehen alle 24 Helden und die 14 Maps in jeder Spielmodi zur Verfügung. Ebenfalls können die „Tester“ Erfolge freischalten, Stufen aufsteigen und Lootboxen öffnen. Sollte sich ein Spieler nach dem Gratiswochende dazu entscheiden das Spiel zu kaufen, bleibt der gesamte Spielfortschritt bestehen. Dabei muss lediglich beachtet werden dass beim Kauf der gleiche Blizzard-, Xbox Live- oder Sony Entertainment-Account verwendet wird, welcher am Gratiswochenende genutzt wurde.

In Europa sind die Startzeiten für den 26. Mai wie folgt: BST: 19:00 Uhr, für MESZ: 20:00 Uhr und für MSK: 21:00 Uhr.

Quelle: playoverwatch.com