Most Played – Liste der am meisten gespielten Spiele im April

Die neuste Top 20-Liste für den April 2017 der „Most Played PC-Games“ für US und Europa wurde veröffentlicht. Games-Analyst Newzoo veröffentlicht jeden Monat eine Liste von PC-Spielen, in der man einsehen kann, welche Spiele aktuell am häufigsten gespielt werden. Schaut man Rückblickend auf die letzten 4 Moante von 2017 steht immer Riots MOBA-Spiel League of Legends auf dem ersten Platz. Die anderen beiden Treppchen Plätze wechseln zwischen Blizzard´s Hearthstone, Minecraft und Counter-Strike: Global Offensive. Wo sich im April Minecraft an CS:GO vorbei geschlichen hat und nun den dritten Platz im Ranking einnimmt.

Interessant sind die Monate in denen einige der Top-20 Spiele bzw. Erweiterungen erschienen sind. So stieg zum Beispiel Ubisoft´s Tactical Shooter Rainbow Six: Siege erst im August 2016 in die Liste der Top 20 Spiele auf, obwohl das Spiel bereits im Dezember 2015 veröffentlicht wurde. Dies wird wohl an dem eher holprigen Start des Shooters gelegen haben. Im Vergleich dazu, stieg Blizzard´s MOBA-Shooter Overwatch, welcher im Mai 2016 veröffentlicht wurde direkt im selben Monat auf den 5. Platz der Top-20 Liste.

Quelle: newzoo.com