Destiny 2 – PC-Version exklusiv auf der Battle.net Plattform

Mit Destiny 2 erscheint am 08. September 2017 eine weitere erfolgreiche Shooter-Reihe für den PC, Playstation 4 und die Xbox One. Nun gaben Eric Hirshberg, CEO von Activision und Mike Morhaime, der Präsident von Blizzard Entertainment, bekannt dass die PC-Version von Destiny 2 exklusiv für Battle.net erhältlich sein wird. Destiny 2 ist somit das erste Spiel, welches bei Battle.net erhältlich sein wird, aber nicht aus den Federn von Blizzard stammt. Wer sich nun fragt, ob dies der Startschuss für viele weitere Nicht-Blizzard Spiele für Battle.net war, für den hatte Morhaime die entsprechende Antwort: „Destiny 2 ist bisher das einzige Nicht-Blizzard-Spiel welches auf unserer Plattform angeboten werden wird. Doch wir behalten uns vor, über die Unterstützung weiterer Activision-Spiele nachzudenken, sollte in Zukunft Bedarf besteht oder sich die richtige Gelegenheit bietet. Davon abgesehen, haben wir aktuell keine kurz- oder langfristigen Pläne Spiele von Drittanbietern auf Battle.net zu veröffentlichen.“ Neben der Möglichkeit Destiny 2 direkt über den Battle.net Shop zu erwerben, dies wird auch mit dem Blizzard-Guthaben möglich sein, wird die PC-Version natürlich auch ganz normal im Handel zu erwerben sein.

Mike Morhaime, CEO und Mitgründer von Blizzard Entertainment. „Wir freuen uns, Destiny 2 als allererstes „Nicht-Blizzard“ Spiel auf unserer Plattform Battle.net zu unterstützen und an der Seite der anderen Hüter gegen die Rotlegion anzutreten.“

Die Pc-Version von Destiny 2 wird die 4K-Auflösung (3820×2160) sowie 21:9 Monitore unterstützen. So soll es ebenfalls zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, Maus- und Tastatur-Support mit individuell anpassbarer Tastenbelegung sowie ein Text-Chat geben. Ein weiteres Interessantes Detail, die Server und der Kundendienst des Spiels werden von Bungie verwaltet. Destiny 2 erscheint am 08.09.2017 für PC, PS4 und die Xbox One.

