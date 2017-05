ARMS – Alle Infos der Nintendo Direct

Heute um Mitternacht fand eine Nintendo Direct zum kommenden Kloppspiel ARMS statt. Da die meisten von euch aber sicherlich schon geschlafen haben, weil sie am nächsten Tag in die Schule oder zur Arbeit müssen, haben wir für euch die wichtigsten Informationen mal zusammengefasst. Außerdem könnt ihr euch hier natürlich auch die Präsentation noch einmal ansehen:

Neue Kämpfer, neue Modi, neue ARMS

Die Direct startet zunächst einmal mit ein wenig Lore, präsentiert wird sie vom Stadionsprecher Armadeus. Die Hintergrundgeschichte von ARMS ist recht mysteriös, da alle Kämpfer sich nicht erinnern können, wie sie an die dehnbahren Arme gekommen sind. Sie sind einfach eines Tages damit aufgewacht. Dann werden die Kämpfer vorgestellt, zusammen mit ihren Lieblings-ARMS. Diese sind natürlich die austauschbaren Hände, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Auch neue Kämpfer wie Barq & Byte, Kid Cobra und Twintelle werden vorgestellt. Dann geht es in der Direct noch um diverse Modi, und davon hat ARMS echt einige zu bieten. Im Versus-Modus spielt ihr verschiedene kleinere Spielchen wie Basketball, Volleyball oder Zielscheibenschießen. Oder ihr kämpft in einem Einzel- oder Teamkampf gegeneinander. Im Onlinemodus gibt es Standardkämpfe, aber auch gerankte Matches. Im Grand Prix müsst ihr 10 Kämpfe nacheinander gewinnen. Und schließlich gibt es auch einen lokalen Modus. Es gibt also viel zu sehen und viel zu tun in ARMS. Doch das ist noch längst nicht alles: Es werden kostenlose Updates mit neuen Kämpfern, Leveln und ARMS folgen. Die Direct endet schließlich mit neuen Gameplayszenen des ebenfalls bald erscheinenden Splattoon 2. Wer ARMS schon vor dem Erscheinen ausprobieren möchte, der hat im Demoevent „Global Testpunch“ die Gelegenheit dazu. Dieses wird zweimal stattfinden, einmal am Wochenende vom 26. – 28. Mai, und einmal vom 02. – 04. Juno. Das komplette Spiel erscheint dann am 16. Juni.

Quelle: Nintendo Deutschland (Youtube)