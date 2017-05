Star Ocean: Till the End of Time – PS4-Version ab 23. Mai erhältlich

Square Enix hat heute bekanntgegeben, dass Star Ocean: Till the End of Time am 23. Mai exklusiv in digitaler Form für die PlayStation 4 erscheint. Das Spiel bietet neue Features wie Trophäen, Share-Funktionen und Remote Play. Passende Bilder erhalten Sie als Anhang mit dieser Mail. Star Ocean: Till the End of Time wurde ursprünglich 2004 für die PlayStation 2 veröffentlicht. Der Rollenspiel-Klassiker thematisiert die Reise von Fayt Leingod und seiner Freundin Sophia Esteed, auf welcher die beiden das größte Geheimnis im Star Ocean-Universum entdecken.

Star Ocean: Till the End of Time erscheint am 23. Mai 2017 im PlayStation Store.

Quelle: Square Enix