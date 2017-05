South Park Die rektakuläre Zerreißprobe – Neuer Releasetermin angekündigt

Cartman kann jetzt wohl endlich das Coon Kostüm aus der Mottenkiste holen. Nach den vorherigen Verschiebungen gibt es jetzt wohl endlich einen neuen Termin für South Park The Fractured But Whole. Leider wird es wohl noch ein paar Monate dauern.

Superhelden formieren sich für South Park The Fractured But Whole

Fans der frechen Bande um Cartman, Stan, Kyle und Kenny werden ab dem 17. Oktober das neue Abenteuer erleben können. Ursprünglich sollte der Titel bereits Anfang des Jahres erscheinen wurde dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Euch erwarten jede Menge typischer South Park Humor, neue Furzkräfte und vieles mehr.

Quelle: Dualshockers