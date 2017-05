GWENT: The Witcher Card Game – Start der offenen Beta bekannt gegeben

Viele die Witcher 3: The Wild Hunt gespielt haben, werden sich an das Kartenspiel GWENT erinnern. Dies Kartenspiel wird in naher Zukunft für die aktuellen Konsolen und den PC erscheinen. Zu eben diesen Spiel hat Entwickler CD Projekt Red eine offene Beta für das Kartenspiel bekannt gegeben. Diese wird in einer Woche am 24. Mai 2017 für Playstation 4 und Xbox One starten. Dabei stellt die Open Beta für alle Spieler einen Neustart dar. Denn um alle Spieler die gleichen Startbedingungen zu bieten, werden die Kartensammlungen und Spielfortschritt für die Closed Beta Spieler wieder zurück gesetzt. Jedoch erhalten diese Spieler für ihre investierte Zeit Kartenfässer und weitere Ingamebelohnungen. Weitere Infos zu der Beta werden in einem Livestream mit den Entwicklern heute Abend ab 21:00 auf Twitch geben.

Quelle: playgwent.com