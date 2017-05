Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia plus Poster & Sticker

Der Krieg der Götter entzweit einen Kontinent und es ist Ihre Aufgabe, in diesem Strategie-RPG Legionen von Soldaten in taktischen Schlachten anzuführen. Entdecke die miteinander verwobenen Geschichten der Helden Alm und Celica, bekämpfe Monster und erkunde 3D-Dungeons. Meistere diese Mischung aus modernem und klassischem „Fire Emblem“-Gameplay. In Valentia kämpfen Sie fordernde Schlachten in der Tradition früherer „Fire Emblem“-Spiele, in denen die Regeln im Kampf einfacher waren. Beende den Krieg und vereine den Kontinent, indem Sie die Bedürfnisse einer Armee aus Soldaten mit unterschiedlichen Talenten abwägen. Meistere die für die Serie typischen Charakter-Klassen wie Magier, Rittmeister und Schütze und beweise Ihre strategischen Fähigkeiten in fordernden Schlachten auf dem Gitternetz. Wenn Sie auf der Weltkarte auf ein Dungeon stößen, können Sie im Action-Adventure-Stil jeden Winkel davon erkunden. Man weiß nie, welche Geheimnisse einen dort erwarten.

Passend zum Release von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia verlosen wir zusammen mit Nintendo drei Exemplare des Spieles.

Das sind die Preise:

Gewinner 01: Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia plus Sticker & Poster

Gewinner 02: Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia plus Sticker & Poster

Gewinner 03: Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia plus Sticker & Poster

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite

2.) Du folgst uns auf Twitter

3.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de), schaust das oben im Player angezeigte Intro vom Spiel an und beantwortest dazu folgende Frage: Wie viele Schwerter hängen über dem Kamin?

Die Teilnahmebedingungen:

