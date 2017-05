Gewinnspiel – Wir verlosen 30 First Top Up Exclusive Packs zum Spiel Knights of Valour

Arcade stirbt nie… und kehrt heute zurück nach Europa und Australien! Knights of Valour, das side-scrolling, level-basierte Beat ‚em Up für bis zu vier Spieler kann jetzt in Europa und Australien für die PlayStation 4 heruntergeladen werden. In dem Titel, der auf einem beliebten Arcade-Klassiker basiert, schlüpfen Spieler in die Rolle eines von sieben Charakteren, die mit einzigartigen Fähigkeiten und unterschiedlichen Spielweisen ausgestattet sind. Alleine oder mit bis zu drei Freunden im Online Koop-Modus müssen die Spieler die Schergen des Yan-Kaisers besiegen und das uralte Böse davon abhalten, die Welt zu zerstören. Knights of Valour, entwickelt vom Erfinder der Franchise und Arcade-Urgestein International Games System Corp. (IGS), ist ein actiongeladenes, schnelles Beat ‚em Up, das in wunderschönen, seitlich scrollenden Levels abläuft.

Wir verlosen zum Start des neuen kostenlosen Game Knights of Valour insgesamt 30 First Top Up Packs.

Das sind die Preise:

Gewinner 1-30: je ein First Top Up Exclusive Pack als Key für die PS4

Die „First Top Up Exclusive Packs“ umfassen:

– Silver ×1,000,000

– Jade Ring: Rare green class ring.

– Double EXP ×2: Gain 2X EXP when stage is cleared.

– Farmer God’s Fruit ×2: Consume to quickly boost EP by 2.

– Master Medicine ×2: Increase attack power by 30% for 15 seconds, not stackable.

– Battle of Passion ×2: Accumulate Fury Meter when using Ultimate Skills.

– Lucky Star ×2: Always receive one additional gear box when you find a gear box inside a treasure chest.

Was muss ich tun?

3.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Mit bis zu wie vielen Personen kann man das Spiel im Online Koop-Modus spielen?

Die Teilnahmebedingungen:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an GAMESinFLAMES für die Bereitstellung der Preise.