A Hat in Time – Kickstarter-Projekt kommt im Herbst

Als „A Hat in Time“ seine Kickstarter-Kampagne startete, erhielt es recht schnell eine ziemlich große Fangemeinde. Der Reiz, einen Collectathon wie Banjo Kazooie mit interessanter Story spielen zu können, schien sehr hoch. Jetzt gibt es nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch einen angepeilten Releasezeitraum.

Im Herbst durch die Zeit reisen

A Hat in Time wird verschiedene Geschichten in mehreren Kapiteln erzählen. Zu einer dieser Geschichten, „Murder on the Owl Express“, gibt es jetzt einen Trailer. Dieser enthüllt ebenfalls, dass das Spiel im Herbst erscheinen wird. Es soll nicht darum gehen, in leeren Levels herumzuhüpfen. Es soll eine Geschichte über Zeit und Raum erzählt werden, und das alles in einer frei erkundbaren Welt. A Hat in Time wird nur für den PC erscheinen.

Quelle: kickstarter / Gears for Breakfast (Youtube)