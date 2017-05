Thief – Gerüchte um vermeintlichen neuen Teil dementiert

Nachdem das Filmstudio Straight Up Films vor kurzem neben den Arbeiten an einem Thief-Film auch versehentlich das Kommen eines neuen Thief-Spiels ankündigte, fand nun der Chef von Eidos Montreal, David Anfossi, klare Worte, um dies zu widerrufen.

Das dürfte der Thief-Fangemeinde gar nicht gefallen, die durch das Reboot der Reihe, welches am 25. Februar 2014 für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 und PC erschien, trotz gemischter Kritiken Zuwachs verzeichnen durfte.

Apparently we’re developing Thief 5 game! So now we have a title… We just have to build a team,a budget… Forget it! @EidosMontreal pic.twitter.com/suiAgcK7sU

— David Anfossi (@DavidAnfossi) May 15, 2017