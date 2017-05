Phantom Dust Remaster – Überraschende Ankündigung

Es ist schon etwas her, dass neben der Xbox One auch ein Remaster für Phantom Dust angekündigt wurde. Nachdem der Titel einige Zeit von der Bildfläche verschwunden war, fragten sich einige was passiert ist. Jetzt gibt es eine überraschende Wendung.

Phantom Dust Remaster erscheint schon morgen

Microsoft wirft das Remaster morgen auf den Markt ohne große Vorwarnzeit für Interessierte. Der Titel wird exklusiv für Xbox One und PC erscheinen und das sogar kostenlos. Diese Ankündigung sorgt zwar einerseits für Vorfreude bei Fans wirft aber auch eine Frage darüber auf warum man nicht dafür geworben hat und wie es um die Qualität steht.

Excited to announce a fan favorite Phantom Dust will re-release exclusively tomorrow for free on @Xbox One & @Windows 10! pic.twitter.com/q8lmn4yeIh — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) 15. Mai 2017

Quelle: @aarongreenberg (via Twitter)