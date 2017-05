Elite Dangerous – Release Datum für PS4 und Xbox One

Frontier Developments haben endlich ein Release Datum für die Space Shooter Sim Elite Dangerous für PS4 und Xbox One angekündigt. Neben dem Spiel selbst wird natürlich auch der Season Pass verfügbar sein, für alle die noch mehr wollen.

Erforscht das Universum in Elite Dangerous

Ab dem 27. Juni könnt ihr sowohl das Hauptspiel als auch den Season Pass einzeln oder als Kombi erwerben. In der Commander Deluxe Edition enthält ein Bonus Commander Paint Pack. Wer ab dem 30. Mai vorbestellt erhält eine exklusive Gold Sidewinder Lackierung. Wer eine Disc für das heimische Regal will, kann die Legendary Edition in den Läden finden. Diese enthält neben dem Spiel auch den Season Pass und 1000 Frontier Punkte für Ingame Items.

