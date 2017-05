ARMS – Nintendo Direct noch in dieser Woche

Nintendo gab heute bekannt, dass in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai, also von Mittwoch auf Donnerstag diese Woche eine Nintendo Direct Übertragung zum Nintendo Switch Titel ARMS übertragen wird. Das ganze soll um 0 Uhr nachts vonstatten gehen.

Kleine Überraschung zum Schluss der Direct

In ARMS müsst ihr mithilfe eurer beweglichen Arme den Gegner kaputt boxen. Dabei steht euch ein riesiges Repertoire an Armen, Spezialfähigkeiten und Kämpfern zur Auswahl. Die Direct soll einen tieferen Einblick in das Spiel geben. Am Ende der Direct erwartet euch zudem eine kleine Überraschung, denn ein neuer Trailer zum Farbshooter Splatoon 2 soll ebenfalls gezeigt werden.

Für alle Spiele-Fans lohnt sich also ab morgen 23.59 Uhr ein Blick in den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland oder auf die Nintendo Direct-Seite, wo der Livestream zu sehen sein wird.

Das Kampfsport-Spiel ARMS soll am 16. Juni 2017 für die Nintendo Switch erscheinen, während Splatoon 2 am 21. Juli 2017 erscheint.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Twitter)