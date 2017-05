WoW – Horde vs. Allianz „Eine freundliche Erinnerung“

Zu Beginn eines jeden Helden in einem Rollenspiel, stellt sich die Frage: „Auf welcher Seite spielt mein Held?“ und genauso ist es auch in World of Warcraft. Hier stellt sich neben der Klassen und Volksfrage natürlich vorallem die Frage, spielt man auf der Seite der Allianz oder Horde? Dies entscheidet am Ende dafür wer Freund und wer Fein ist und die Frage geht manchmal über die Grenzen des Internets hinaus. Denn die Rivalität zwischen Horde und Allianz ist auch im Alltag präsent, das beweist mal wieder ein Post auf Reddit. Der Reddit User „KowboyKyle“ ist überzeugter Horde Spieler und hat das Wappen der Horde auf seinem Auto kleben und genau das scheint einem Allianz Spieler bitter aufgestoßen zu sein. Daher hinterlies er „KowboyKyle“ an seinem Auto „Eine freundliche Erinnerung“ um ihm die Vorteile der Allianz näher zu bringen:

„Eine freundliche Erinnerung Orgrimmar wurde von der Allianz belagert und geplündert. Varian starb den Tod eines Helden, während Vol’jin verblutete, nachdem er von Dämonendienern aufgespießt wurde. Sylvanas bekam den Hintern von Genn versohlt. Allianz FTW Oh, und Mei ist Liebe. Mei ist Leben.“

Und dieses Bild löste natürlich zahlreiche Disskusionen aus, in denen Hordler wiederlegten dass die Aussagen auf dem Zettel nicht der Richtigkeit entsprechen. Unter anderem stellte man klar dass Orgrimmar vom Widerstand der Horde belagert wurde und nur deshalb eine Eroberung Seitens der Allianz möglich war. Desweiteren wurde richtig gestellt, dass auch Varian von eben den gleichen Dämonendienern niedergestreckt wurde. Der Unterschied läge nur darin das Gul´dan Varian den Todesstoß verpasste. Auch Sylvanas habe Glenn ordentlich zugesetzt, während er nur einen ihrer Pläne unterbrochen hat. Die Disskusionen und Konflikte zwischen Horde und Allianz scheinen unendlich. Doch auf so amüsante Art und Weise sieht man sie gerne.

Quelle: reddit.com