The Legend of Zelda – Bald auf dem SmartPhone?

Nachdem mit Super Mario Run und Fire Emblem Heroes bereits zwei Nintendo Spiele ihren Weg auf die SmartPhones gefunden haben, folgt nun wohl eine der bekanntesten und beliebtesten Titel von Nintendo. Laut dem amerikanischen Wall Street Journal, dessen Quellen wohl ein Nintendo-naher Informant sein soll, wird als nächstes die beliebte Reihe „The Legend of Zelda“ ihren Weg in die Appstores finden. Wie das Wall Street Journal berichtet befindet sich die App bereits in der Entwicklung und soll in naher Zukunft für iOS und Android erscheinen. Zuvor soll allerdings, dass bereits bestätige Spiel Animal Crossing erscheinen. Der erste Termin für März 2017 wurde aufgrund des Switch-Releases allerdings verschoben. Bisher ist hierfür noch kein neuer Termin bekannt gegeben worden. Im Juni diesen Jahres findet die E3 statt und im August dann noch die Gamescom, es bleibt also zu hoffen das Nintendo neben neuer Titel für die Switch, vielleicht auf Neuigkeiten zu der Zelda-App parat haben wird.

Quelle: wsj.com