Lego Marvel Super Heroes 2 – Sequel erscheint im November

Schon Ende des Jahres können Lego Fans in Lego Marvel Super Heroes 2 wieder alles zu Klötzchen hauen. Passend zum neuen Guardians of the Galaxy Film bekommen diesmal auch Star Lord und sein Team einen Platz im Lego Line Up.

Lego Marvel Super Heroes 2 schon im November

Warner Bros. Interactive Entertainment hat den neuen Teil für den 14. November angekündigt. Erscheinen soll der Klötzchenspaß für PS4, Xbox One und PC mit einer Portierung für Switch die bisher noch kein festes Datum hat.

