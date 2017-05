League of Legends – Cosplay Wettbewerb auf der RPC 2017

Es gibt zahlreiche kreative Spieler auf der Welt, welche es immer wieder schaffen Spielfiguren zum Leben zu erwecken und für genau diese Spieler gibt es immer mehr Möglichkeiten ihr Talent zur Schau zu stellen. So also auch auf der diesjährigen Role Play Convention 2017 in Köln. Riot selbst ruft die Cosplayer und Spieler von League of Legends dazu auf am Cosplay Wettbewerb 2017 teilzunehmen und ihre schönsten Cosplays der League of Legends Champions vorzuführen. Natürlich werden die Besten Kostüme auch entsprechend belohnt und er gibt schöne Gewinne:

Zu gewinnen gibt es:

1. Platz: Lioncast LK30 Keyboard + LM20 Mouse + LX50 Headset +Mauspad + 10.000 RiotPoints

2. Platz: Lioncast LK15 Keyboard + LX50 Headset + 8.000 RiotPoints

3. Platz: Lioncast LM20 Mouse + Mauspad + 5.000 RiotPoints

Der Wettbewerb beginnt am Sonntag, 28.05.2017, um 13:00 Uhr. Riot gibt desweiteren an, dass die Teilnehmerplätze limitiert sind und bittet daher sich vorab über die Facebook Seite der RPC anzumelden. So könnt ihr euch mit Gewissheit einen Platz im Wettbewerb sichern. Die RPC 2017 findet am 27. und 28. Mai in der Messe Köln statt.

Quelle: leagueoflegends.com, rpc-germany