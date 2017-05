Destiny 2 – Erstes Gameplay am Donnerstag

Destiny Fans werden den kommenden Donnerstag mit Begeisterung erwarten. Diese Woche bekommen wir Destiny 2 zum ersten Mal zu sehen und erfahren wie die Zukunft für unsere Guardians aussehen wird. Wir wissen zwar noch nicht was Bungie uns alles zeigen wird, spannend wird es aber auf jeden Fall.

Einen ersten Ausblick auf Destiny 2

Ab 17:45 Uhr präsentiert Bungie via Twitch was uns im September erwartet und welche Waffen und Fähigkeiten wir zur Verfügung haben werden um Gary für den zerstörten Ramen Shop zu bestrafen. Was genau wir zu sehen bekommen, ob Story oder Multiplayer, ist bisher noch nicht angesprochen worden. Streamer die eingeladen wurden, fanden auf der Karte die Nachricht „Welcome to a world without light“. Spieler die sich intensiv mit der Geschichte beschäftigt haben, konnten sich sofort einige Dinge ausmalen die uns erwarten könnten.

Quelle: Bungie