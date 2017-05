Amazon.de – Diverse Top-Spiele ab 9,90€, Call of Duty: Infinite Warfare für 13,09€

So viele Spiele so wenig Geld auf der hohen Kante, da kommen Sonderangebote doch gerade recht. Amazon hat aktuell wieder einige Angebote für Gamer parat. Also einfach mal reinschauen ob ihr etwas für eure Unterhaltung findet. Xbox One Besitzer sollten zudem vielleicht einen Blick bei Infinite Warfare riskieren. Zudem gibt es noch eine ganze Menge Angebote im Bereich Downloads und Gaming Zubehör. Hier eine kleine Liste für euch.

Driveclub

New Nintendo 3DS Zierblende 008 (1-Up-Pilz)

Skylanders Imaginators: Starter Pack

Mad Max

Sunset Overdrive – Day One Edition

Mittelerde: Mordors Schatten

Destiny

LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht

Sébastien Loeb Rally Evo

Tony Hawk’s Pro Skater 5

Forstwirtschaft 2017 – Die Simulation

Gears Of War: Judgment

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Quelle: Amazon.de