Halo 3 – Gerüchte um Remastered-Version dementiert

Seit einigen Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht, eine Halo 3 Remaster-Version befände sich in der Mache. Halo Community Manager Brian Jarrard fand nun in einem Reddit-Beitrag überaus deutliche Worte, um das Gerücht ein für alle Mal zu zerschlagen:

Oh mein Gott, stop! Es gibt kein Halo 3 Anniversary.

Das Gerücht entstand im Zuge einer Ankündigung, nach der Halo 6 auf der E3 zwar nicht gezeigt würde, Microsoft im Zuge dessen aber „eine Kleinigkeit“ zu einem anderen Projekt auf Lager hätte. Die Community vermutete daraufhin, dass zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von Halo 3 eine Remaster-Version sehr gut denkbar wäre. Halo 3 erschien am 25. September 2007, die Server des Spiels sind nach wie vor online und in Form der Halo: The Master Chief Collection ist der Shooter auch auf der Xbox One spielbar.

Quelle: Gamespot, ske7ch343 (via Reddit)