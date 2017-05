The Surge – Launch-Trailer zum baldigen Release

In zwei Tagen ist der finale Release des von Deck13 entwickeltem Action RPG The Surge. Um auf den Launch des Titels einzustimmen, veröffentlichten die Verantwortlichen einen Cinematic Trailer, der den Protagonisten Warren in actionlastigen Kämpfen in einer futuristischen Welt zeigt.

Kämpft euch durch die futuristische Welt

In The Surge müsst ihr euch mithilfe eures Exoskelettes durch eine Welt kämpfen, die sich in eine postapokalyptische Ruine verändert hat. Der Protagonist Warren arbeitet als Mitarbeiter bei der Firma CREO, die für diese verheerende Katastrophe verantwortlich ist. Vom Schwierigkeitsgrad her soll das Spiel an Titel wie Dark Souls erinnern.

The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für den PC, PlayStation 4 und Xbox One.

