Hitman – Rechte bleiben bei Entwickler IO Interactive

Nachdem Square Enix Anfang der Woche bekannt gab, dass man sich von dem Entwickler IO Interactive trennen wolle, herrschte erst einmal Unmut in der Hitman Fangemeinde. Alte und neue Fans der Reihe bangten um den kahlköpfigen Auftragskiller, aber jetzt wurde laut Gamestar bekannt, dass die Rechte für die Reihe bei IO Interactive bleiben werden. Zudem behauptet das Magazin aus zuverlässiger Quelle zu wissen, dass bereits 2018 die zweite Staffel des aktuellen Spiels erscheinen soll und dass zwar nach einem Investor gesucht würde, die Zukunft des Spiels aber so oder so unter Garantie gesichert sei. Zu der Quelle äußert sich das Magazin wie folgt:

Zur Herkunft dieser Informationen können wir aktuell keine weiteren Details verraten, aber so viel sei gesagt: Wir stufen die Infos als absolut zuverlässig und gesichert ein. Und wir rechnen damit, dass IO sich spätestens in der kommenden Woche offiziell dazu äußert.

Quelle: Gamestar