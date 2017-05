Shadow Warrior 2 – Neuer Teil erscheint nächste Woche

Der polnische Entwickler Flying Wild Hog und Publisher Devolver Digital hat Shadow Warrior 2 angekündigt. Recht überraschend und sogar mit einem netten Extra für alle die den Vorgänger nie gespielt haben. Macht euch also bereit für jede Menge Action.

Shadow Warrior 2 bringt die Action auf PS4 und Xbox One

Neben Vier Spieler Koop und einem Upgrade System kommt das Sequel inklusive einem Code für den ersten Teil. Auf diesem Weg könnt ihr erleben was zuvor passiert ist und euch im Erstling durch Horden von Gegnern schnetzeln und ballern. Teil 2 wird für 39,99€ am 19. Mai für PS4 und Xbox One erscheinen.

