Pokémon GO – Verbesserte Dropchance bei Evolutions-Items

Wer in Pokémon GO als Trainier richtig durchstarten will, ist auf seltenen Evolutions-Items angewiesen. Diese werden benötigt um gewisse Pokémon der ersten Generation, zu Pokémon der zweiten Generation weiter zu entwickeln. Nun häufen sich die Meldungen, dass die Dropchancen dieser seltenen Items am 09. Mai von Niantic angehoben wurden. Man erhält die Evolutions-Items weiterhin nur indem man sieben Tage in Folge an einem PokéStop vorbei schaut und dadurch dann den 7-Tage Bonus einsackt. Dabei erhielt man bisher immer nur ein Evolutions-Item, doch zahlreiche Spieler weltweit berichten nun darüber dass sie seit einigen Tagen durch den Bonus nun drei Evolutions-Items erhalten. Bisher sind allerdings noch keine genauen Zahlen über die Erhöhungen bekannt und ob nicht sogar auch andere Items eine verbesserte Dropchance erhalten haben.

Quelle: pokemongohub.net