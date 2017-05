Call of Duty Advanced Warfare – Sledgehammer bringt WWII Waffen

Sledgehammer Games hat für alle Spieler, die noch mit ihrem vorherigen Titel beschäftigt sind, eine Überraschung. Bis zur E3 wird Sledgehammer WWII Waffen zu Call of Duty Advanced Warfare hinzufügen.

Den Anfang macht das STG44, dass über Nacht hinzugefügt wurde. Spieler sollen so einen Vorgeschmack auf die Waffen von Call of Duty WWII erhalten.

Want a taste of WWII in MP? Each weekend until E3 we’ll be giving away a classic WWII weapon within CoD:AW starting Fridays @ 10am PST -xoxo

— Michael Condrey (@MichaelCondrey) 11. Mai 2017