Alan Wake – Wird aufgrund von Lizenzproblemen bald nicht mehr verkauft

Wie Entwickler Remedy Entertainment auf seinem Twitter-Account bekannt gab, wird das düstere Action-Abenteuer Alan Wake bald nicht mehr käuflich zu erhalten sein. Aufgrund von auslaufenden Musiklizenzen muss das Spiel am 15. Mai aus allen digitalen und Retail-Läden entfernt werden. Doch keine Angst: Wer das Spiel noch nicht hat, es aber unbedingt noch besitzen möchte, der bekommt noch einmal eine einmalige Gelegenheit dazu.

Alan Wake sale on @steam_games 90% discount starting 5/13. Game will be removed from stores after 5/15 due to expiring music licenses. pic.twitter.com/y10DPgY8Q0

— Remedy Entertainment (@remedygames) May 12, 2017