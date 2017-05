Thief – Neues Spiel und Spielfilm sollen in Arbeit sein

Die Thief-Reihe von Eidos Interactive ist eine der erfolgreichsten Stealth-Reihen. Nach dem eher enttäuschenden vierten Teil soll jedoch ein fünfter bereits in Entwicklung sein. Dies behauptet zumindest die Seite Straightupfilms. Diese beschäftigt sich hauptsächlich mit Spielfilmen, doch es soll einen Anlass geben, warum jetzt Thief auf der Seite thematisiert wird.

Garret in Film und Spiel

Demnach soll nicht nur ein fünfter Teil der Spielereihe erscheinen, sondern auch ein Action-Adventure-Film, in dem der bekannte Held Garret die Hauptrolle spielt. Er soll in einer Steampunk-Welt spielen, und das zeitgleich erscheinde Spiel soll es ergänzen. Viel mehr Informationen über Thief 5 und den Film gibt es bislang noch nicht, so muss man wohl auf eine offizielle Ankündigung von Entwickler Eidos Interactive oder Publisher Square Enix warten.

Quelle: straightupfilms