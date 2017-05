Red Dead Redemption 2 – Geleakter Screenshot stammt von anderem Spiel

Vor wenigen Tagen geisterte ja ein angeblich geleakter Screenshot durchs Internet. Viele vermuteten hier einen ersten Blick auf Red Dead Redemption 2 bekommen zu haben. Wie sich jetzt rausstellt, gehört der Screenshot aber zu einem ganz anderen Titel.

Red Dead Redemption 2 bleibt weiter im Dunkeln

In Wahrheit handelt es sich bei dem Western Game um Wild West Online. Bei dem Titel handelt es sich um ein MMO für PC, dass bald via Kickstarter nach einer Finanzierung sucht. Hinter dem Projekt steht das Studio 612 Games bei dem unter anderem frühere Crysis und League of Legends Entwickler tätig sind.

