Hi-Rez bringt mit dem neusten Update für „Paladins“ die düstere Dame Seris auf die Konsolen. Desweiteren gibt es noch drei neue legendäre Kostüme für Maeve, Mal’Damba und Bomb King. Somit fehlt nur noch die neuste Heldin Willo, welche bereits auf der Paladins Versionen für den PC verfügbar ist. Demnach entspricht dass der Open Beta Version 48 und die PC Version von Paladins ist weiterhin vorne.

Bei der neuen Konsolen Heldin Seris handelt es um eine Heilerin und Supporterin mit starken offensiven Fähigkeiten, welche mächtig Schaden austeilen kann und so ganze Gruppen sprengt. Aber auch ihre Heilfähigkeiten können sich sehen lassen, so das Seris auch in heiklen Situationen ihre Verbündeten am Leben halten kann.

Quelle: paladins.com