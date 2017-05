Nintendo Switch – Bandai Namco zieht mit „Tales of“ und „DB Xenoverse 2“ nach

Für die neuste Konsole von Nintendo, die Switch, haben bereits viele Publisher wie Ubisoft ihre Unterstützung mit Spielen zugesagt. Auch Bandai Namco möchte sich daran beteiligen, bereits veröffentliche Spiele auf der Switch nachzuliefern. Nun haben einige Spiele einen Releasezeitraum spendiert bekommen.

Release in diesem Finanzjahr

Demnach sollen Spiele wie Dragon Ball Xenoverse 2, die Tales of Reihe und Taiko Drum Master für die Nintendo Switch umgesetzt werden. Zu den einzelnen Details der Versionen ist nicht viel bekannt, allerdings veröffentlichte Bandai Namco vergangenen Mittwoch seinen Geschäftsbericht, in dem der Release der Spiele auf das aktuelle Finanzjahr, also vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 eingegrenzt werden. Allerdings sind diese Angaben nur für den japanischen Markt gültig, der europäische Markt muss sich ein wenig gedulden.

Doch die neusten Infos sollten zum Tales of Festival folgen, welches vom 2. bis zum 4. Juni 2017 in Japan stattfinden wird. Auf dem Event sollten einige Details zur Zukunft der Tales of Reihe verraten werden.

Quelle: gematsu.com