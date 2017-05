Ever Oasis – Neuer Gameplaytrailer zeigt die Wüste

Das Wüstenabenteuer Ever Oasis wurde vergangenes Jahr auf der E3 angekündigt. Seitdem werden wir häppchenweise mit neuen Infos versorgt, seien es Trailer oder Details zum Spiel. Nun hat Nintendo Japan einen Trailer zu Ever Oasis veröffentlicht, der die Szenerie der Wüste zeigt, in dem das Spiel handeln wird.

Die Wüste hat einiges an Landschaften zu bieten, mal sieht man eine überdimensionale Wunderlampe im Hintergrund, mal eine felsige Klippenlandschaft. Auch die Oase, die ihr mit Tethu, dem Protagonisten, bewirtschaften müsst, ist im Trailer zu sehen. In Ever Oasis ist es euer primäres Ziel, die Oase zum Gedeihen zu bringen. Dies könnt ihr erreichen, indem ihr neue Bewohner anlockt und den Handel antreibt. Ever Oasis erscheint am 23. Juni 2017 für den Nintendo 3DS.

Quelle: 任天堂ホームページ (via Youtube)